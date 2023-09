Polizei sucht Autofahrer Radfahrer in St. Tönis verletzt

St. Tönis · Nach einem Unfall in St. Tönis, bei dem am Donnerstag ein 24-Jähriger leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach einem flüchtigen Autofahrer. Gegen 7.20 Uhr fuhr der 24-jährige Tönisvorster mit seinem Fahrrad auf dem Maysweg in Fahrtrichtung Benrader Straße.

01.09.2023, 13:54 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 02162 377-0 zu melden (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Er fuhr bei Grün über die Kreuzung, als er auf der Mitte der Kreuzung Ostring/Maysweg von einem Pkw touchiert wurde und stürzte. Der unbekannte Pkw-Fahrer setze seine Fahrt ohne anzuhalten über den Ostring fort. Vermutlich handelte es sich um einen schwarzen Pkw. Durch den Unfall wurde der Tönisvorster leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise: „Falls Sie den Unfall gesehen haben oder Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162 377-0.“

(msc)