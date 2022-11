Polizei sucht Fahrradfahrer : Unfallflucht nach Radunfall

Tönisvorst Eine 63-jährige Radfahrerin ist am Montag um 16.50 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Tönisvorsterin auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Straße Höhenhöfe vom Netto-Markt bis zum Globus-Parkplatz.

Dort wollte sie weiter in Richtung Aldi fahren. Dort sei ihr ein Mann auf dem Fahrrad entgegengekommen, und es sei zum Zusammenstoß gekommen, berichtete sie der Polizei. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht am linken Knie und an der Hand. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Viersen unter der Telefonnummer 02162 377-0 in Verbindung zu setzen.