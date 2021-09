Hanfplantage auch in Tönisvorst betrieben : 55-Jähriger zu Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt

Tönisvorst Im Prozess um Cannabisplantagen in Tönisvorst, Schwalmtal, Viersen und Mönchengladbach ist nach einem Willicher nun auch ein Gladbacher verurteilt worden.

Die beiden Männer hatten vor Gericht erklärt, dass der Gladbacher unter mehreren Aliasnamen für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Plantagen, der Angeklagte aus Willich für die Pflege und Ernte der Pflanzen verantwortlich gewesen sei. Dies bezeichnete der Vorsitzende Richter Helmut Hinz am Donnerstag als Aussage aus „einem falschen Ehrgefühl“ heraus, die mehrfach widerlegt worden sei. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann nicht nur für die Anmietung sowie wenige Hilfsarbeiten in den Plantagen verantwortlich gewesen sei. Zum einen sei der nun Verurteilte aus Mönchengladbach über seinen legalen Beruf finanziell so abgesichert gewesen, dass er nicht auf „Hilfstätigkeiten“ für den zweiten Angeklagten angewiesen gewesen wäre, so die Kammer in der Urteilsbegründung. „Wir glauben es schlichtweg nicht, dass er sich auf ein solches Risiko einlässt und für die sechs Plantagen nur jeweils 1000 Euro erhalten haben will“, so der Vorsitzende Richter.