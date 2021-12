Prozess in Krefeld : Tönisvorster handelte mit unversteuerten Zigaretten

Prozess in Krefeld

Tönisvorst Weil ein Tönisvorster mit 730.600 unversteuerten Zigaretten gehandelt hatte, musste er sich jetzt vor Gericht verantworten. Der Steuerschaden liegt bei mehr als 115.000 Euro.

Vor dem Krefelder Amtsgericht fiel jetzt das Urteil gegen einen 46-jährigen Tönisvorster. Er erhielt wegen Steuerhehlerei in 22 Fällen eine Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zehn Monaten mit Bewährung. Außerdem muss er als Geldauflage 2000 Euro an die Staatskasse zahlen.