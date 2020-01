Prozess am Amtsgericht : Hat 25-Jähriger Sacharbeiterin angegriffen?

Tönisvorst Prozess: Der Mann soll im Sozialamt eine Mitarbeiterin bedroht haben.

(sst) Vor dem Krefelder Amtsgericht muss sich ein 25-Jähriger verantworten. Dem Mann, der seit vier Jahren in Tönisvorst wohnt, wurde vorgeworfen, im Juni 2019 zum Sozialamt an der Bahnstraße gegangen zu sein, um dort Geld einzufordern. Nachdem die zuständige Sachbearbeiterin eine entsprechende Auszahlung an ihn abgelehnt hatte und ihm stattdessen einen Einkaufs-Gutschein aushändigen wollte, sei der Mann aggressiv geworden.

Konkret habe er mit den Händen auf einen Tisch geschlagen und zu der Angestellten gesagt: „Ich bringe dich um, wenn ich kein Geld kriege!“ Daraufhin sei ein Security-Mitarbeiter, der sich in der Nähe aufgehalten habe, hinzugekommen. Laut Anklageschrift drängte dieser den 25-Jährigen an die Wand und fixierte dessen Arm, um ihn aus dem Büro führen zu können. In dem Moment habe der Beschuldigte mit der freien Hand nach einem Kugelschreiber gegriffen, der auf dem Schreibtisch lag, und versucht, den Stift in den Arm des Sicherheitsmitarbeiters zu stechen.

Diese Absicht bestritt der Angeklagte. Zudem habe er nicht zu der Sachbearbeiterin gesagt, dass er sie umbringen wolle. Der 33-jährige Security-Mitarbeiter erklärte jedoch im Zeugenstand, dass er diese Worte eindeutig gehört habe: „Die Bürotür war ja offen, und ich hielt mich im Flur auf.“ Er sei sich allerdings nicht sicher, ob der junge Mann ihm den Kugelschreiber in den Arm stechen wollte. Jedenfalls habe er den Angreifer, weil er sich nicht beruhigen wollte, schließlich bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixieren müssen.