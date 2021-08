Projekt in St. Tönis : Bürger kritisieren die Campus-Pläne

Die Anwohner Susanne Ollesch (von links), Daniel Zimmer, Liesel Dittmann, Gerhard Pülmanns und Karlheinz Galinski fordern, dass sich die Politik intensiver mit dem Projekt beschäftigt und offene Fragen klärt, bevor sie schon im September entscheidet. RP-Foto: Marc Schütz Foto: Marc Schütz

St Tönis Einige Anwohner des Geländes am alten Wasserturm in St. Tönis sehen die Pläne, dort einen Neubau der Stadtverwaltung und ein Schulzentrum zu bauen, kritisch. Sie fürchten einen Schnellschuss am Bürger vorbei. Das sind ihre Argumente.