Weibliches Dreigestirn in Tönisvorst in der Session 2019/20 : Die Erfüllung eines Kindheitstraums

Das Tönisvorster Dreigestirn (v.li.): Kathrin Aretz, Silka Depta und Erika Fecher. Foto: Norbert Prümen (nop)

Tönisvorst In dieser Session stehen drei Frauen an der Spitze der Jecken in Tönisvorst. Seit dem 11.11. sind sie an nahezu jedem Wochenende unterwegs, um ihr Amt zu erfüllen. Höhepunkt ist der Tulpensonntagszug am 23. Februar.

Konsequentes Nachfragen, Geduld und ein bisschen „sanfte Erpressung“, sagt Kathrin Aretz und lacht. All das brauchte es, um die 41-Jährige mit an die Spitze der Tönisvorster Jecken zu bekommen. Mit Silke Depta und Erika Fechler bildet Aretz das erste weibliche Dreigestirn in Tönisvorst. Seit dem 11.11. sind die Frauen mit ihrem Gefolge in der Region unterwegs, um den Menschen die Freude an der fünften Jahreszeit zu vermitteln. „Karneval in Tönisvorst ist einzigartig“, sagt Bauer Erika. „Und wir haben vor, die geilste Session aller Zeiten zu präsentieren.“

Ab und an komme sie schon, die Frage: Warum macht man das? Inzwischen hat Bauer Erika sie unzählige Male beantwortet: „Da habe ich als Kind schon von geträumt.“ Auch die anderen sind wie sie zwar in keinem Verein Mitglied, aber dem Karneval schon lange sehr verbunden. Etwas konkreter wurde die Idee der Regentschaft dann 2015. Über Kindergarten und Schule der Kinder kannten sich die Mütter. Bauer Erika und Prinz Silke fanden als Erstes zusammen, dann begann die lange Suche nach der Jungfrau. „Auch ein Mann war mal im Gespräch“, berichtet Prinz Silke, aber die Damen überzeugten ihre Wunschkandidatin – mit den Worten: „Ohne dich machen wir es nicht“, erinnert sich Prinz Silke. Nach nur zwei Tagen Bedenkzeit sagte die Jungfrau im Januar 2019 schließlich zu.

Info Am 23. Februar ist Tulpensonntagszug Gala Die Treuen Husaren geben zu Ehren des Dreigestirns eine Jubiläumsgala am Samstag, 11. Januar, im Forum Corneliusfeld. Der Abend ist bereits ausverkauft. Zug Der Tulpensonntagszug startet am 23. Februar um 14.11 Uhr. Die Aufstellung erfolgt auf dem Parkplatz der Jahnsportanlage in St. Tönis. Ab 18 Uhr ist Narrenschwoof im Festzelt an der Willicher Straße mit DJ Christian. Eintritt: neun Euro plus einen Euro für den Zuggroschen. Kartenverkauf per E-Mail unter karten@toenisvorst.de.

Danach ging alles Schlag auf Schlag. Im Februar war der erste gemeinsame Fototermin, nach den Osterferien begann die Suche nach den Ornaten. Besonders schwierig sei es gewesen, ein Kostüm für einen weiblichen Bauer zu finden – die meisten waren einfach viel zu weit geschnitten. Am Ende passte ein Kinderkostüm. „Das ist etwas kürzer“, sagt die Versicherungsfachfrau Erika Fechler (50) und zuckt mit den Schultern: „Ich bin ein Mädchenbauer.“

Das Dreigestirn in den Ornaten (v.li.): Jungfrau Kathrin (Aretz), Prinz Silke (Depta) und Bauer Erika (Fechler). Foto: Dreigestirn. Foto: Yvonne Ploenes

Zudem stand Tanzunterricht auf dem Programm. Das Dreigestirn zeigt bei seinen Auftritten eine eigene Choreografie zum Lied „Alle Jläser huh“ der Band Kasalla. Schon früh wussten die Frauen: „Es ist alles ein enorm großer Zeitaufwand“, sagt Prinz Silke. Als Mediengestalterin arbeitet sie in einer Druckerei und hat 20 Tage Urlaub im Jahr. Was die 46-Jährige durch das Karnevalsamt nicht schafft, muss sie später nacharbeiten, den anderen geht es ähnlich. Den Spaß wollen sie sich dadurch trotzdem nicht nehmen lassen. Was allen drei Frauen wichtig war: Die Familien – die drei haben jeweils zwei Kinder – stehen dahinter.

Den Tönisvorsterinnen gefällt es, in dieser Session mal in eine Männerrolle zu schlüpfen. Genau so wollen sie auch wahrgenommen werden. „Bäuerin geht gar nicht“, sagt Bauer Erika. Hinter sich haben die Frauen in Männerkostümen ihre rund 40 Personen starke Gefolgschaft, die sie zu Terminen und Auftritten begleitet. Unterwegs sind sie mit einem Reisebus, damit alle hineinpassen. „Das ist das Besondere in Tönisvorst“, sagt Bauer Erika: „Es sind immer alle mit dabei.“ Als Adjutantin steht dem Prinzen Nicole Klupsch zur Seite, Bauer Erika hat ihre Schwester Magdalena Ackermann zur Ministerin ernannt.

Den drei Frauen liegt es am Herzen, die Menschen vor Ort zu erreichen, wer aber bei ihren Terminen nicht dabei sein kann, den halten sie mit Berichten, Videos und Fotos auf ihrer eigenen Internetseite (www.­dreigestirn-­toenisvorst.de) sowie bei Facebook und Instagram auf dem Laufenden. Zugleich soll das soziale Engagement nicht auf der Strecke bleiben: Auf seinen Touren sammelt das Dreigestirn Spenden für das Frauen- und Kinderschutzhaus in Viersen.

Die Tönisvorster Tollitäten haben in dieser Session noch einiges vor. Ihr Motto: „50 Jahre Tönisvorst – Wer hätte das gedacht, endlich sind die Mädchen an der Macht“. Der Terminkalender ist voll, nächste große Veranstaltung ist die ausverkaufte Galasitzung der Treuen Husaren der Prinzengarde St. Tönis 1998 am kommenden Samstag. Höhepunkt im Sessionskalender ist der Tulpensonntagszug am 23. Februar.

Und wie ist sie nun, die Erfüllung des Kindheitstraums? Schon jetzt kann Bauer Erika berichten: „Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr einem zugejubelt wird. Ich möchte mich noch jahrelang daran erfreuen.“ Prinz Silke bestätigt: „Wir haben alle zusammen viel Spaß. Es wird traurig sein, wenn es zu Ende ist.“ Jungfrau Kathrin, Fachkraft im Tierfutterhandel, befürchtet: „Erst mal könnte eine Leere entstehen.“