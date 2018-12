Weihnachten 2018 : Wie stellt man sich ins richtige Licht?

Die promovierte Germanistin Kerstin Hoffmann kommt aus dem Journalismus. Inzwischen hat sie drei Ratgeber-Bücher geschrieben. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Wir Menschen stehen gerne im richtigen Licht. Aber wie schaffen wir das? PR-Beraterin Kerstin Hoffmann aus St. Tönis gibt Tipps.

Kerstin Hoffmann weiß, wovon sie spricht. Seit vielen Jahren steht die Tönisvorsterin regelmäßig vor Publikum und hält Vorträge. Ob als Rednerin auf einer Bühne, im Vorstellungsgespräch oder privat auf einer Feier: Es ist der erste Eindruck, nach dem wir andere Menschen beurteilen. Und dass dieser erste Eindruck möglichst positiv ausfällt, das wünscht sich jeder.

„Es ist ein starkes, menschliches Grundbedürfnis: Wir wollen dazugehören“, sagt Kerstin Hoffmann, die Unternehmen in Kommunikations- und Werbestrategien berät. „Wir wollen geliebt und anerkannt werden, und genau das führt zu der irrigen Annahme, dass wir uns dafür besonders positiv darstellen müssten“, sagt die Fachfrau. Aber man sollte sich klarmachen, dass es eben nicht heißt „ins beste Licht“ setzen, sondern „ins richtige Licht“. Deshalb seien die Menschen besonders überzeugend, deren öffentliches Bild mit der realen Person weitgehend übereinstimmt.

Wer gut ankommen wolle, der zeige nicht alles, was er ist, aber: „Alles, was ich zeige, bin ich.“ Es sei außerdem auch ziemlich anstrengend und koste viel Energie, sich ständig zu verstellen, in der Hoffnung, dann anderen besser zu gefallen. Und was sage es über das Selbstbild aus zu glauben, so, wie man ist, gefalle man nicht? Häufig gelte: Wer sich selber wertschätzt, wird auch von anderen angenommen. „Sich selber zu mögen und das auszustrahlen führt dazu, dass auch die Anderen einen mögen“, sagt Hoffmann.



Wer dennoch immer wieder anecke, der könne sich Rat von guten Freunden holen und sich fragen, ob sein Selbstbild mit dem Fremdbild übereinstimme. Auch sich selber reflektiert zu beobachten, könne helfen. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Behandele ich andere so, wie ich behandelt werden möchte, mit Respekt und echtem Interesse? Das seien Fragen, die in diesem Zusammenhang sehr hilfreich sein könnten, sagt Hoffmann. Wer etwa immer nur von sich rede und den Anderen nie nach dessen Befinden frage, mache sich keine Freunde. „Das richtige Licht kann also auch bedeuten, die Scheinwerfer mal auf den Anderen zu richten“, sagt die Fachfrau. Echtes Interesse könne man zwar nicht vortäuschen, aber lernen.