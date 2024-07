Neues Sportangebot Poolbillard-Verein zieht von Krefeld nach Tönisvorst

Im Gewerbepark am Ostring 1 können Besucher unter anderem ihre Autos durch die Waschstraße schicken, sich im Friseursalon die Haare schneiden lassen, in einer Schule Kung-Fu- und in einer anderen Schule Tanztraining absolvieren. In Gebäude 8 können sie bald auch Billard spielen, denn: Der Poolbillard-Verein (PBV) Young Guns Krefeld verlegt seinen Vereinssitz von Krefeld nach St. Tönis und richtet im Gewerbepark sein neues Vereinsheim ein. „Damit sind wir im Kreis Viersen der einzige Poolbillard-Verein“, sagt Sportwart Markus Domels und nennt einen der Hauptgründe für den Umzug: „Wir möchten auf eigenen Beinen stehen.“