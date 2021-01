Polizeieinsatz in St. Tönis : Gäste feiern unerlaubt in Gaststätte

St. Tönis Einem Wirt aus St. Tönis und mehreren Gästen drohen empfindliche Bußgelder: Am Sonntagabend wurden Einsatzkräfte der Polizei gegen 21.45 Uhr zur Hochstraße gerufen. Anwohner hatten sich laut Polizei über Lärm und „überlaute“ Musik aus einer Gaststätte beschwert.

An Ort und Stelle wurden die Beamten von den Anwesenden nicht gerade freundlich empfangen. Einige Gäste aus dem Lokal konnten sich zunächst unerkannt entfernen, wurden kurze Zeit später aber in der Nähe von den Einsatzkräften angetroffen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenteams an, um die Situation friedlich zu halten. Augenscheinlich hatten mehrere Personen in der Gaststätte gefeiert, berichtet die Polizei weiter. Nach Mitteilung der Stadt Tönisvorst drohen sowohl dem Veranstalter als auch den Gästen Bußgelder. Die eindringliche Bitte der Ordnungsbehörden lautet: „Bleiben Sie verantwortungsbewusst und halten Sie sich an geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Versstöße werden auch weiterhin konsequent durch die Ordnungsbehörden geahndet.“