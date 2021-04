Diebstähle in Tönisvorst : Polizei warnt vor Trickdieben

Symbolfoto Foto: dpa/Silas Stein

Tönisvorst In Tönisvorst-Vorst hat es am Dienstag zwei Trickdiebstähle gegeben. Wie die Polizei berichtet, gab sich in beiden Fällen eine Frau als Mitarbeiterin des Gesundheitsamts aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Durch Ablenkung verschafften sich die Verdächtigen Zugang zu den Wohnungen zweier 85-jähriger Frauen. Ein männlicher Komplize suchte im Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Das Paar an der Hauptstraße erbeutete gegen 13.50 Uhr eine Geldkassette, das am Jakob-von-Danwitz-Platz gegen 14 Uhr Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Frau von der Hauptstraße war laut Beschreibung 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank mit kurzen blonden Haaren. Ihr gleichaltriger Komplize, 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke. Die andere Frau soll etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank mit langen dunklen Haaren sein. Sie trug einen beigen Pullover. Ihr Komplize war 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er trug einen Parka und eine Baseball-Kappe. Hinweise: Ruf 02162 3770.

(emy)