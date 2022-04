Feuerwehr aus Tönisvorst und Willich im Einsatz : Polizei ermittelt nach Hausbrand im Kehn

Kurz nach Mitternacht wurden die Wehrleute zu dem Brand an der Straße Darderhöfe in Tönisvorst gerufen. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst Das freistehende Haus brannte komplett aus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Nach dem Brand eines Hauses an der Straße Darderhöfe in Tönisvorst-Kehn sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Brand beschäftigte Wehrleute aus Tönisvorst und Willich am frühen Donnerstagmorgen gut fünf Stunden. Das Haus brannte komplett aus, das Feuer und die Rauchwolke waren in der Dunkelheit weithin zu sehen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass man auch die Justizvollzugsanstalt Anrath in der Nähe informierte, Fenster und Türen während der Löscharbeiten geschlossen zu halten.