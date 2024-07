Diebstahl in St. Tönis Motorrad in Tönisvorst gestohlen

In der Nacht zu Sonntag ist um 2.20 Uhr ein Motorrad an der Berliner Straße in Tönisvorst gestohlen worden. Eine Zeugin war durch laute Geräusche geweckt worden und konnte beobachten, wie sich zwei unbekannte Personen am Motorrad aufhielten und es offensichtlich kurzschlossen. Anschließend flüchteten sie mit dem Motorrad in Richtung Feldstraße und dann weiter in Richtung Hülser Straße. Die Zeugin beschreibt die beiden Personen wie folgt: Die erste Person ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schmale Statur, trug einen schwarzen Motorradhelm, eine eng anliegende Jeans und Sneaker. Die zweite Person trug ein weißes T-Shirt, weitere Details konnte die Zeugin nicht erkennen. Das Motorrad ist von der Marke KTM, Modell 125 Duke. Die Polizei sucht nun Hinweise zu den Verdächtigen und dem Verbleib des Motorrads unter der 02162 377 0.