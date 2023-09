Kreispolizei Viersen appelliert nach abschreckendem Beispiel Autos nur abgemeldet verkaufen

Dem Fahrer werden etliche Vorwürfe gemacht – gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und verbotenes Kraftfahrzeugrennen zum Beispiel. Aber auch Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung stehen auf der Liste. Und in dieses Szenario wird nun noch jemand hineingezogen, der von alldem keine Ahnung hatte: der Halter des Fahrzeugs. Denn das hatte der 23-Jährige erst wenige Tage zuvor gekauft – mit dem Versprechen, nur nach Hause zu fahren und am nächsten Tag direkt umzumelden. „Dass in diesem Fall der Verkäufer auch noch kein Geld gesehen hatte, kommt noch oben drauf“, so die Polizeisprecherin.