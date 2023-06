Mülltonnen-Brände in St. Tönis Brandstifter im Kreis Viersen unterwegs?

Seit Sonntag, 30. April, häufen sich die Brände im Kreis Viersen. Bis Dienstag, 6. Juni, hat die Polizei insgesamt 23 Feuer gemeldet. In St. Tönis stechen dabei zahlreiche Mülltonnen-Brände ins Auge: Am 12. Mai, gegen 22.45 Uhr, zündeten zwei Jugendliche einen Müllcontainer an der Corneliusstraße an. Zwei Zeugen bemerkten den brennenden Container auf dem dortigen Schulgelände und zogen diesen in die Mitte des Schulhofs, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Laut der Zeugen hatten zwei männliche Jugendliche den Container in Brand gesteckt, die beiden seien zwischen 14 und 15 Jahre alt. Einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover. In der Nacht zum 27. Mai brannten fünf Mülltonnen auf demselben Gelände. Gegen 1.30 Uhr hatte ein Zeuge, dessen Heimweg über den Schulhof führte, die brennenden Müllcontainer entdeckt. Unbekannte zündeten am Samstag, 3. Juni, gegen 3.45 Uhr vier Mülltonnen an – wieder auf besagtem Schulgelände. In der Nacht zu Sonntag, 4. Juni, riefen Anwohner des Elsternwegs in St. Tönis Feuerwehr und Polizei, weil auf einem Grundstück zwei Mülltonnen brannten. Die Polizei schließt auch hier nicht aus, dass die Tonnen absichtlich in Brand gesetzt wurden.