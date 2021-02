CDU-Politiker aus Tönisvorst : Horst von Brechan ist gestorben

Tönisvorst Horst von Brechan saß 20 Jahre lang im Tönisvorster Stadtrat, war lange Fraktionsvorsitzender der CDU. Nun starb er im Alter von 78 Jahren in Waldbröl im Oberbergischen Kreis.

(barni) Horst von Brechan, in Tönisvorst auch als „HvB“ bekannt, ist tot. Der Kommunalpolitiker, der für die CDU rund 20 Jahre lang im Stadtrat war und der als Fraktionsvorsitzender auf Heiner Bergerfurth folgte, starb, wie erst jetzt bekannt wurde, am 31. Januar im Alter von 78 Jahren.

Der Bauingenieur war 1971 in die CDU eingetreten. 1994 wurde er erstmals in den Stadtrat gewählt. 2015 verließ er die CDU, ein Jahr zuvor hatte er sich nicht mehr für ein Ratsmandat beworben. „Er war ein streitbarer Geist, aber immer sehr verlässlich. Horst von Brechan stand immer zu seinem Wort, er war einer der alten Schule und ein geschätzter Ansprechpartner für die anderen Fraktionen – er wurde vor allem wegen seiner Verlässlichkeit geschätzt“, erklärte der Vorsitzende der Tönisvorster CDU, Dirk Louy.

Günter Körschgen, Geschäftsführer der Christdemokraten in Tönisvorst, drückte mit dem Verstorbenen gemeinsam die Schulbank in einer Realschule in Krefeld. Er weiß, dass der Verstorbene vor einiger Zeit der besseren Luft wegen nach Waldbröl gezogen war, gemeinsam mit Ehefrau Erica. Über einen gemeinsamen Kegelclub habe er vom Tod des früheren Parteifreundes erfahren. „Er ist in den letzten Jahren von Krankheiten nicht verschont geblieben“, sagte Körschgen. Vor allem seine Herzprobleme hätten ihm zu schaffen gemacht.