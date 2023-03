Diskussion im Tönisvorster Stadtrat Politik will bezahlbaren Wohnraum

Bezahlbarer Wohnraum fällt nicht vom Himmel und ist auch und gerade im von Einfamilienhausbebauung geprägten Tönisvorst Mangelware. Auch dort, wo Mehrfamilienhäuser entstehen, ist das Wohnen oft der pure Luxus und selbst für den Normalverdiener unerschwinglich – siehe das Bauprojekt „Tönis 5“ an der Friedrichstraße, in dem Eigentumswohnungen von 79 bis 191 Quadratmeter ab 426.855 Euro kosten. Dieses Projekt wurde denn auch in der jüngsten Ratssitzung mehrfach als Negativbeispiel genannt. Doch wie kann die Politik Einfluss nehmen oder gar steuern, um für preisgedämpften oder geförderten Wohnraum zu sorgen? Zwei Vorschläge, über die nun leidenschaftlich diskutiert wurde: eine Quote günstigen Wohnraums bei der Erstellung von Bebauungsplänen und die Einführung einer Grundsteuer C.