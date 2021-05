Diskussion über Quote im sozialen Wohnungsbau in Tönisvorst : Politik will bezahlbaren Wohnraum in Tönisvorst schaffen

Politik will bezahlbaren Wohnraum in Tönisvorst schaffen

Diskussion über Quote im sozialen Wohnungsbau in Tönisvorst

Tönisvorst Geht es nach dem Wunsch der SPD, soll künftig bei jedem Neubauvorhaben in Tönisvorst geprüft werden, „in welchem Umfang Geschosswohnungsbau zur Schaffung von Mietwohnungen und gefördertem Eigenheimbau“ möglich ist.

Erneut hat die Tönisvorster SPD-Fraktion sich für eine Quote im sozialen Wohnungsbau stark gemacht. Grüne, UWT und GUT stimmen der Idee zu. CDU und FDP sprechen sich auch für den sozialen Wohnungsbau aus, sind aber gegen eine starre Regelung. Geht es nach dem Wunsch der SPD, soll künftig bei jedem Neubauvorhaben in Tönisvorst geprüft werden, „in welchem Umfang Geschosswohnungsbau zur Schaffung von Mietwohnungen und gefördertem Eigenheimbau“ möglich ist.

Die Wohnraumförderung sei wichtig, damit die Wohnung wieder zur Einkommensklasse passe, sagte Heidi Sorgalla von der UWT. Andere Kommunen hätten diese Reglung ebenfalls, und dort würde dennoch gebaut. Jürgen Cox von den Grünen sagte, es sei wichtiger, an die Bürger zu denken als an die Investoren. „Gerade junge Familien finden in Tönisvorst kaum bezahlbaren Wohnraum“, sagte Cox. In den vergangenen 20 Jahren sei auf dem Gebiet viel zu wenig passiert, die Quote solle dafür sorgen, dass sich künftig etwas ändert.