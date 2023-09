OGS-Bau in St. Tönis Ausschuss akzeptiert OGS-Kostensteigerung nach heftiger Diskussion

Das Thema eines OGS-Erweiterungsbaus an der Grundschule Corneliusstraße bewegt die Gemüter in Tönisvorst. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Gebäude und Liegenschaften ging es in der Folge hoch her. Trotz eigentlich kurzer Tagesordnung wurde fast zwei Stunden heftig diskutiert. Am Ende gab es mit acht gegen sechs Stimmen eine knappe Entscheidung für den Verwaltungsvorschlag. Die CDU- und FDP-Fraktionen stimmten dagegen, alle anderen dafür. Am 26. Oktober wird der Stadtrat dann endgültig über die Umsetzung der Maßnahme entscheiden.