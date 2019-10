St. Tönis : Platzkonzert für neue Standarte der Prinzengarde

St. Tönis Die St. Töniser tragen die neue Standarte am ­3. ­November bei einem Zug durch den Ort.

Die Mitglieder der Prinzengarde St. Tönis haben eine neue Standarte, die sie feierlich einweihen. Der Termin dafür ist Sonntag, 3. November, um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Cornelius am Kirchplatz 17 in St. Tönis.