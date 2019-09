Besprechung im nicht-öffentlichen Teil : Junges Wohnen am Schwimmbad

St. Tönis Hinter dem Schwimmbad „H2Oh!“ in St. Tönis soll ein neues Wohngebiet entstehen.

Er stand schon einmal auf der Tagesordnung, der Antrag der CDU-Fraktion, die Fläche hinter dem Schwimmbad in St. Tönis zu vermarkten. Jetzt erinnern die Christdemokraten im Planungsausschuss erneut an ihren Antrag und stellen ihn noch einmal zur Diskussion. Auf Wunsch der UWT-Fraktion wird die allerdings in den nicht-öffentlichen Teil verlegt, so dass das Ergebnis offen bleibt.