Tönisvorst : Pinots Bouleclub feiert 25-jähriges Bestehen

Seit 25 Jahren wird auch in Tönisvorst Boule gespielt. Welche Stahlkugel kommt dem kleinen „Schweinchen“ am nächsten? Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Tönisvorst Seit dem 1. April fliegen auf dem Gelände vor dem Vereinsheim der DJK Teutonia wieder die Kugeln, und ein Schweinchen wird gejagt. Damit ist die Bouleabteilung der DJK in ein Jubiläumsjahr gestartet.

Vor 26 Jahren lernten zwei Tönisvorster Familien das Boulespiel im gemeinsamen Frankreichurlaub so zu schätzen, dass bei einem Gläschen Pinot die Idee geboren wurde, in St.Tönis einen Bouleplatz zu errichten.

Was heute in fast allen Orten zum Freizeit- und Sportangebot gehört, hatte damals noch durchaus exotischen Charakter. Mit Hilfe des Stadtsportbundes und der Gemeinde wurde ein Grundstück im Park am Wilhelmsplatz ausgewählt, und ein Jahr später erfolgte die Vereinsgründung; mit dem Know-how zweier Familien aus dem Garten- und Landschaftsbau wurden die Plätze in Eigenregie erstellt.