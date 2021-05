Unfall in Tönisvorst : Pferdetransporter in Straßengraben geraten

Tönisvorst Die Fahrerin war im Außenbezirk Hahnenweide von der Fahrbahn angekommen. Benachbarte Landwirte halfen mit Traktoren bei der Sicherung des Transporters. Ein Tierarzt stellte das Pferd ruhig.

Ein Transporter mit einem Pferd an Bord ist am Freitag, 14. Mai, gegen 21.30 Uhr in Schieflage geraten und drohte, in den Straßengraben zu stürzen. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst mitteilt, war die Fahrerin mit dem Transporter im Außenbezirk Hahnenweide von der Straße abgekommen.