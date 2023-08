Tönisvorster Hilfswerk Action Medeor Pfandbon-Aktion knackt die 250.000-Euro-Marke

Längst wird das Geld nicht nur für die Versorgung mit sauberem Wasser eingesetzt, obwohl das Thema Wasser in vielen Projekten, die das Tönisvorster Hilfswerk unterstützt, eine wichtige Rolle spielt. „Das Geld aus der Aktion fließt als freie Spenden in Projekte, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und für die wir deshalb nicht so viele Spenden bekommen“, erläutert Angela Zeithammer von Action Medeor. So werden von dem Geld etwa Medikamente finanziert, die das Leben der Cholera-Erkrankten in Malawi retten, mit denen kranke Menschen im Südsudan behandelt werden oder die zur Mutter-Kind-Gesundheit im Kongo beitragen.