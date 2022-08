Aktion im Kreis Viersen : Pfandsystem: Wirtshaus 1857 in St. Tönis ist 30. Ausgabestelle

Pfandsystem: Wirtshaus 1857 in St. Tönis ist 30. Ausgabestelle

Übergabe Mehrwegförderung vor dem Wirtshaus 1857 in St. Tönis: Landrat Andreas Coenen (v.r.), Gastronom Nico Frass, Jürgen Steinmetz (IHK Mittlerer Niederrhein) und Isabel Hausmann (Dehoga). Foto: Kreis Viersen

Tönisvorst Schüsseln und Becher, in denen Lebensmittel ausgegeben wurden, können bei allen teilnehmenden Betrieben im Kreis Viersen zurückgegeben werden, der Pfandbetrag wird zurückerstattet. Jetzt macht auch das Wirtshaus 1857 mit.

Das kürzlich eröffnete Wirtshaus 1857 in St. Tönis ist aktuell die 30. Ausgabestelle des Mehrweg-Pfandsystems Recup im Kreis Viersen. Betriebe, die das System etablieren, werden seit rund fünf Monaten vom Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) finanziell gefördert. Die Nutzung für die Kundschaft funktioniert wie beim Mehrweg-Flaschenpfand: Schüsseln und Becher, in denen Lebensmittel ausgegeben wurden, können bei allen teilnehmenden Betrieben zurückgegeben werden, der Pfandbetrag wird erstattet. So entstehen keine Mehrkosten, jedoch ein Mehrwert für die Umwelt durch weniger Verpackungsmüll.