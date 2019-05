Bundes-Verdienstmedaille : Die Kultur in Tönisvorst ehrenamtlich am Leben erhalten

Die Kultur in Tönisvorst ehrenamtlich am Leben erhalten

Tönisvorst „Mr. Stadtkulturbund“ Peter Siegel erhält im Forum am Kreishaus die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Für ein Vierteljahrhundert überdurchschnittliche ehrenamtliche Kulturarbeit verlieh der Bundespräsident die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Peter Siegel. Luise Fruhen, stellvertretende Landrätin des Kreises Viersen, übernahm gerne die Aufgabe, Peter Siegel die Auszeichnung in Viersen zu überreichen. In einer sehr persönlichen und netten Rede für den „lieben Peter“ – beide kommen aus Tönisvorst und kennen sich seit langem – würdigte Fruhen die Verdienste des Ordensträgers. Sie erinnerte an einen Mord im Pfarrhaus im November 1994. Mit der Aufführung eines Agatha-Christie-Krimis begann die Geschichte des Stadtkulturbundes.