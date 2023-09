Der Förderverein der Stadtbücherei Tönisvorst lädt ein Peter Prange liest im Forum Corneliusfeld aus seinem Buch „Traumpalast“

Er gilt als einer der großen Erzähler deutscher Geschichte: Peter Prange. Der in Tübingen lebende Autor versteht es, den Leserinnen und Lesern geschichtliche Ereignisse anhand menschlicher Schicksale näherzubringen. Seine Bücher landeten alle auf der Spiegel-Bestsellerliste, wurden in 24 Sprachen übersetzt, mehrere auch verfilmt. Auf Einladung des Förderereins der Stadtbücherei Tönisvorst ist Peter Prange zu Gast in Tönisvorst und wird sein aktuelles Buch vorstellen. Die Veranstaltung findet statt am Montag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr im Forum Corneliusfeld an der Corneliusstraße 25 in St. Tönis.