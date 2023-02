Einrichtung in St. Tönis Kita Hoppetosse schließt eine Gruppe

Die Personalsituation in der St. Töniser Kita Hoppetosse bleibt angespannt – so sehr, dass der DRK-Kreisverband Viersen als Träger nun weitere Schritte geht: Ab dem kommenden Kindergartenjahr, das am 1. August beginnt, wird die Einrichtung zunächst nur noch mit drei statt vier Gruppen weitergeführt. Schon ab Mittwoch, 1. März, greift eine Änderung: Bis zum 31. Juli wird eine Betreuung aller Kinder im Umfang von 35 Wochenstunden angeboten. Das teilte DRK-Kreisgeschäftsführer Detlef Blank den Eltern und Erziehungsberechtigten in einem Schreiben mit. „Damit reduzieren sich auch die Elternbeiträge der bisherigen 45-Stunden-Verträge“, so Blank weiter. Die Lage bei den Eltern sei „schwierig bis angespannt“, sagt Timo Schönen, dessen dreijährige Tochter Ella die Hoppetosse besucht. Eine Kita sei schließlich keine Verwahranstalt für Kinder, sondern habe einen Bildungsauftrag.