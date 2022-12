Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst Fesselnde Berichte über das Leben in der Ukraine und Russland

Am Ende der Veranstaltung, zu der auch alle Tönisvorsterinnen und Tönisvorster eingeladen waren, stand eine alte Dame auf. In Osteuropa hatte sie den Krieg miterlebt, in der DDR ist sie bei den Großeltern aufgewachsen, und lebt heute in St. Tönis. Mit einem selbst geschriebenen Antikriegsgedicht appellierte sie eindringlich an die Jugendlichen, sich zu informieren und zu engagieren: „Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben“, sagte sie. Heftiger und respektvoller Applaus für die Bürgerin und Paul Rosner zeigten: Die Schülerinnen und Schüler hatten verstanden.