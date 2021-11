Mit Autos rechnet dort niemand : Zu viel Verkehr am Pastorswall in St. Tönis

Zu viel Verkehr am Pastorswall in St. Tönis

St. Tönis Hartmut Bösche sorgt sich um die Situation am Pastorswall in St. Tönis. Der Rad- und Fußweg wird vom motorisierten Verkehr genutzt. Er sieht eine Gefährdung der Kinder. Die Stadt Tönisvorst hat eine Lösung.

„Und genau das passiert immer wieder“, sagt Hartmut Bösche. Noch während er spricht, muss der Senior seinen Rollator schnell zur Seite schieben, und zwar an den äußersten Rand der Straße. Denn nur so kommt das Auto, das gerade von der Viersener Straße aus in den Pastorswall eingefahren ist, an ihm vorbei. Bösche hat dafür nur ein verständnisloses Kopfschütteln übrig, denn das runde blaue Schild in dem Bereich, wo der Pastorswall zu einer schmalen Straße wird, verkündet eindeutig, dass es sich um einen Rad- und Fußweg handelt und motorisierte Fahrzeug jedweder Art hier gar nicht einfahren dürfen.