Party mit der Band „Kölsch Tönis“ Kölsche Tön beim Akkordeon-Orchester

Auch das Akkordeon-Orchester Karneval feiert Karneval – mit der vereinseigenen Band namens „Kölsch Tönis“ am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Die Band spielt nunmehr zum siebten Mal unter dem Motto „Loss mer singe – danze, fiere“ an der Corneliusstraße 25b in St. Tönis. Zur Kostümparty mit der Live-Band sind alle willkommen, die gern schunkeln, tanzen und Kölner Karnevalslieder mitsingen. Neben dem Akkordeon werden E-Gitarre, Keyboards, Schlagzeug und Gesang zu hören sein. Auf dem Parkettboden lässt sich dazu herrlich tanzen. „Also ran an die Karnevalsschminke, Perücke und Co.“, so die Organisatoren. Zum Repertoire der Band gehören moderne und aktuelle Kölner Karnevalslieder, wie Lieder von Brings, Bläck Fööss, Querbeat, Miljö, Kasalla, Cat Ballou und viele mehr. In den Jahren vor der Pandemie sorgte die Band für ein ausverkauftes Haus und beste Karnevalsstimmung. Karnevalistische Gäste aus St. Tönis haben sich zum kurzen Besuch bereits angekündigt. Karten zum Preis von 12 Euro sind ab sofort online unter www.akkordeon-orchester-1957.de erhältlich. Eventuell gibt es Karten zum Preis von 14 Euro an der Abendkasse – aber: wenn ausverkauft, dann ausverkauft.