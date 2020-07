Weiterer Kandidat für Bürgermeisterwahl in Tönisvorst : Parteiloser will Bürgermeister in Tönisvorst werden

Parteiloser will Bürgermeister in Tönisvorst werden

Weiterer Kandidat für Bürgermeisterwahl in Tönisvorst

Thomas Keymel ist der vierte Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Tönisvorst. Foto: Thomas Keymel

Tönisvorst In Tönisvorst gibt es einen weiteren Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Vierter Bewerber ist der parteilose 52-Jährige Thomas Keymel aus St. Tönis.

Der gebürtige Langenfelder habe festgestellt, dass in der Apfelstadt „vieles nicht passiert“, sagt er. Als stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender der damals auslaufenden Sekundarschule habe er unter anderem den Wechsel zur Gesamt­schule begleitet und Einblicke in die Lokalpolitik erhalten. „Mir ist alles ein bisschen langsam vorgekommen“, sagt er. Er möchte „Entscheidungen im Sinne der Stadt und der Bürger“ treffen und diese zeitnah umsetzen.

Keymel ist gelernter Bankkaufmann und arbeitet heute bei einer Tochtergesellschaft der Provinzial Versicherung AG in Düsseldorf im Bereich „Banking & Insurance“. Seit 2002 wohnt er in St. Tönis. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Neben Keymel treten bei der Kommunalwahl am 13. September Amtsinhaber Thomas Goßen (CDU) sowie Uwe Leuchtenberg (SPD/Grüne/GUT) und Michael Lambertz (UWT) an. Der Wahlausschuss tagt am 4. August.