Schwere Körperverletzung : Ordnungsamt-Mitarbeiter bei Kontrolle angegriffen

St. Tönis In St. Tönis sind Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes am Samstagabend bei einer Kontrolle von Teilnehmern einer privaten Feier angegriffen und verletzt worden.

(rei) Tritte gegen die Schläfe, verbale Beleidigungen, Faustschläge ins Gesicht: Am Samstagabend sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Tönisvorst bei einer Kontrolle in St. Tönis von Bewohnern und Gästen eines Einfamilienhauses angegriffen worden. Wie Stadtsprecherin Catharina Perchthaler am Montag mitteilte, hatten Nachbarn am Samstag gegen 22 Uhr das Ordnungsamt alarmiert. In der Nachbarschaft würde offenbar mit mehreren Personen laut gefeiert, teilten die Anrufer telefonisch mit. Dies ist bekanntlich derzeit nicht erlaubt, um die Infektionsrate in der Corona-Pandemie so niedrig wie möglich zu halten. Als die städtischen Mitarbeiter an der Haustür, hinter der so laut gefeiert wurde, erschienen und die Personalien aufnehmen wollten, kam es vor der Haustür zum Angriff und den gefährlichen Körperverletzungen, die für einen Stadtmitarbeiter in der Notaufnahme des Krankenhauses endeten. Auch die Polizei und der Rettungsdienst wurden alarmiert. Es wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Feiernden müssen zudem mit einem Bußgeld rechnen.