Michelle Kroppen steht am Samstag im Achtelfinale Olympiateilnehmerin trainierte bei Freischütz-Tell in St. Tönis

„In Verbindung mit einem Familienbesuch am Niederrhein hatte sie sich wieder für die Anlage in Tönisvorst entschieden“, sagt Gudrun Knittel von den Schießfreunden nicht ohne Stolz. Michelle Kroppen tritt in Paris nicht nur im Einzelwettbewerb an, sondern nahm auch mit Katharina Bauer und Charline Schwarz am Team-Wettbewerb der Damen teil, unterlag jedoch im Viertelfinale gegen das Team aus Mexiko 1:5. Für Michelle Kroppen ist es bereits die zweite Olympiateilnahme. Bei den Spielen im Jahr 2020 errang sie mit der Damen-Recurve-Mannschaft eine Bronzemedaille. Die SFT-Schützen wünschen der Schützin Michelle Kroppen nun alles Gute für ihren Einzel-Wettbewerb.