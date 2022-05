Akkordeon-Orchester St. Tönis : Oliver Schieren ist jetzt Ehrenmitglied

St. Tönis Bei der Mitgliederversammlung des Akkordeon-Orchesters St. Tönis wurde der Vorsitzende Oliver Schieren einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

Das Orchester schaut mit Vorfreude auf die nächste Veranstaltung: Am Samstag, 21. Mai, spielt das Orchester „Fun-Tastik & Guests“ unter der Leitung von Carsten Kalkmann im Vereinshaus an der Corneliusstraße nach dem Motto „Rhythms of the World“. Die Gäste werden die Gruppe mit anderen Instrumenten und Gesang begleiten.