Oldtimer-Automobilclub aus St. Tönis Spargel-Club fährt zu den Spargelfeldern

Eigentlich müsste Herbert Roden langsam mal wieder in die Garage gehen und bei seinen alten Schätzchen nach dem Rechten sehen. Aber durch eine Hüft-OP ist er noch etwas gehandicapt und muss seine Aktivitäten reduzieren. Doch der Schriftführer des Allgemeinen Spargel-Clubs aus St. Tönis ist guter Dinge, bald wieder am Start zu sein. Wer jetzt bei Spargel-Club in der frisch gestarteten Spargel-Saison an das weiße Gold vom Niederrhein denkt, liegt ziemlich falsch. Herbert Roden (73) ist Schriftführer des Allgemeinen Spargel-Clubs – Freunde historischer Automobile. Und seine beiden Schätzchen in der Garage sind nicht etwa weißer und grüner Spargel, sondern ein königsrotes VW-Käfer Cabriolet aus dem Jahr 1979 und ein Volvo aus dem Jahr 1963.