Tönisvorst : Ökumenischer Pfingst-Gottesdienst

Tönisvorst Zum Ökumenischen Gottesdienst laden die evangelische Christuskirche St. Tönis und die katholische Pfarrgemeinde St. Cornelius St. Tönis am Pfingstmontag, 21. Mai, 11 Uhr ein. Die evangelische Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch und die katholische Gemeindereferentin Stefanie Müller gestalten den Gottesdienst gemeinsam in der evangelischen Kirche an der Hülser Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An Pfingsten feiern die Christen den Beginn der Glaubensverkündung durch die Apostel und damit den Geburtstag der Kirche. Denn nach der Apostelgeschichte erschien den Jüngern am 50. Tag nach Ostern der Heilige Geist und gab ihnen den Auftrag, die Worte und Taten von Jesus weiterzugeben. So verbreiteten die Jünger den christlichen Glauben in der Welt und tauften immer mehr Menschen.

(RP)