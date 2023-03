Standort am Rathausplatz gesucht Vorster Bücherschrank ist Vorbild für St. Tönis

Die beiden berichteten vom Ursprung des Vorster Bücherschranks: „Wir hatten rund 1000 Bücher zu Hause und wollten ausmisten. Also haben wir im April 2021 den Bürgermeister kontaktiert mit den Worten ,Wir wissen nicht, wohin mit unseren Büchern’“, sagte André Zimmermann. Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) war angetan von der Idee, und so wurde nicht allzu lange Zeit später, am 21. September 2021, der Bücherschrank am Vorster Markt eröffnet. Der besteht aus Stahl und ist dadurch vandalismus- und brandfest. In vielen Städten stünden Bücherschränke aus alten Telefonzellen, das sei aber nicht infrage gekommen, sagte Zimmermann. Im September 2020 beispielsweise zündeten Unbekannte die Bücher-Telefonzelle an der Peterstraße in Willich an, nichts blieb von ihr übrig.