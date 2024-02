Öffentlicher Bücherschrank in St. Tönis Der Seulenhof ist jetzt ein Ort für Leseratten

Bücherliebhaber können jetzt im Seulenhof in St. Tönis alte und gut erhaltene Bücher abgeben und sich gleichzeitig mit neuem Lesestoff versorgen. Am Mittwoch begrüßte Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) Vertreterinnen von NEW und Westenergie, um gemeinsam den neuen Bücherschrank zu enthüllen. „Nachdem der erste Bücherschrank in Vorst schon so gut angenommen wurde, freuen wir uns sehr, nun einen weiteren in St. Tönis einzuweihen“, sagte Leuchtenberg.