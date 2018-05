Tönisvorst : "Nordic Racing Team" startet für Action Medeor bei Rallye

Tönisvorst Für den "Baltic Sea Circle", die nördlichste Rallye der Welt, geht ein Team für Action Medeor an den Start und will damit die Arbeit des Vorster Medikamentenhilfswerkes bekannter machen. Die Rallye startet am 16. Juni in Hamburg und führt in 16 Tagen rund um die Ostsee durch Skandinavien über den Polarkreis nach Russland oder alternativ durch Finnland, die Baltischen Staaten und dann über Polen zurück nach Hamburg. Die über 250 teilnehmenden Teams legen dabei jeweils mehr als 7500 Kilometer zurück. Dabei muss das Team-Fahrzeug mindestens 20 Jahre alt sein, tabu sind GPS-Geräte und Autobahnen. Für die Teams bedeutet die Teilnahme Spaß und Abenteuer, aber auch möglichst viele Spenden für einen Charity-Partner zu sammeln.

Als Nordis Racing Team gehen Tim und Thomas Kliem für Action Medeor an den Start. In Talinn gibt es einen Crew-Wechsel mit Jörg Fassen (Jahrgang 1968). Dr. Thomas Kliem (1965) ist Freizeit- und Fremdenverkehrsgeograf und arbeitet überwiegend als Reisejournalist. Zahlreiche Reisereportagen und Reiseführer hat er bereits über Norwegen und Schweden geschrieben.

Thomas Kliems Sohn Tim Kliem (1997) beendet gerade seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und bereitet sich auf sein Studium (Fahrzeugtechnik) vor. Beide haben ihr Fahrzeug, einen BMW 316i (Baujahr 1990), aufgearbeitet und für die Rallye vorbereitet.

(RP)