Lesung in der evangelischen Kirche in St. Tönis Glück kommt von Gelingen — und nicht von der Anhäufung von Geld

„Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so in eine Kirche einmarschiert bin“, sagte Nina Petri, nachdem sie am Autorentisch neben dem Altar Platz genommen hatte. Vermutlich sei es bei der Konfirmation gewesen. Es sei ein Glück, dass sie in einer so schönen Kirche lesen dürfe, kam die 59-Jährige gleich zum Thema.