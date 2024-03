Bilanz nach Messe in Essen Niederrhein Tourismus mit Camping-Messe zufrieden

„Viele Besucher waren bereits häufiger am Niederrhein unterwegs und sind stark daran interessiert, weitere Camping- und Reisemobilstellplätze in der Region zu entdecken“, so Baumgärtner. Spürbar sei in Essen auch die Vorfreude auf die Niederrheinischen Reisemobiltage 2024 gewesen. Sie finden seit mehr als zehn Jahren unter der Regie von Niederrhein Tourismus am letzten Wochenende im April statt. Zahlreiche Städte, Gemeinden, Campingplatz- und Reisemobilstellplatzbetreiber beteiligen sich an dieser Aktion. „Sie bieten besondere Angebote, fachliche Informationen sowie ein buntes und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm an. Das genaue Programm für dieses Jahr wird Ende März veröffentlicht“, so Kathrin Peters, die das Thema Reisemobil und Camping bei Niederrhein Tourismus verantwortet.