St. Tönis : NEW: Platane am Nordring wegen Gasleitung fällen

St. Tönis Eine Platane im Bereich Nordring Ecke Burgstraße muss kurzfristig gefällt werden. Darüber informiert der Energieversorger NEW mit einer Pressemitteilung. Als Grund wird angegeben, dass die Stadt Tönisvorst derzeit in diesem Reparaturen an den Kanalhausanschlüssen durchführe.

Von Heribert Brinkmann

Bei den Tiefbauarbeiten wurde festgestellt, dass die Platane im Bereich der dort liegenden Gasleitungen wurzelt. Ein von der NEW Netz GmbH beauftragter Baumgutachter hat die Gefährdung für die dort liegenden Gas- und Trinkwasserleitungen bestätigt. Um eine Beschädigung der Leitungen zu vermeiden, soll der Baum noch in dieser Woche gefällt werden. so die NEW weiter. Die Genehmigung der Stadt Tönisvorst liege vor. Eine Ersatzpflanzung sei vorgesehen.

Diese Ankündigung rief Grünen-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Cox auf den Plan. In der vergangenen Woche hatte seine Fraktion einen Antrag zum Thema Baumschutz und Aufforstung an den Bürgermeister geschickt. Anlass für diesen Antrag war der im Mai verabschiedete Beschluss des Rates, der Resolution zum Klimanotstand zuzustimmen. Nun wurde während des Urlaubs des Bürgermeisters eine Vielzahl an Bäumen auf der Jahn-Sportanlange gefällt, die von der Rußrindenerkrankung befallen waren.