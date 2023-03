Ausstellung des Neusser Kunstpunktes Kraftvolle Farben und störende Elemente im Gründerzentrum

Die 28 Mitglieder und Gäste der Künstlergruppe Kunstpunkt Neuss waren begeistert vom Gründerzentrum. Dort präsentieren sie noch bis zum 10. April eine Auswahl ihrer Arbeiten. Der Titel lautet „Harmonie der Farben“. „Es gibt bestimmte Farben, die das Auge mag“, sagte Hilla Baecker, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Sie ist Fotografin und zeigt neben anderem eine Schrottplatzsituation mit Seifenblasen. Die Malerei von Susanne Pfefferkorn ist handwerklich kraftvoll, wirkt sakral und mystisch. Der syrische Künstler Muhsen Aziz malte eine Art Rettungsschirm, bestehend aus Stoffbahnen unterschiedlicher Größen und Farben. Walter Schmitts Fotos passen in das ehemalige Stahlwerksgebäude: Seine Rohre präsentieren sich in unterschiedlichen Farben. Marcus Metzners Fotos haben eine Gemeinsamkeit: Es gibt immer ein störendes Element, zum Beispiel eine Wand in Pink, die den Blick auf die Ostsee nimmt. Er spricht von „störenden Interventionen“. Markus Hoffmann hat den Mensch im Blick, ohne ihn auf seinen Fotos zu zeigen. Es geht ihm um urbane Ästhetik. Ins Auge fällt das Foto von einem öffentlichen Münzfernsprecher. Auf dem Hörer steht „Tell him you love him“.