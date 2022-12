Französische Kammerphilharmonie Stadtkulturbund lädt zu Neujahrskonzerten ein

Auf die beiden Neujahrskonzerte macht der Stadtkulturbund Tönisvorst aufmerksam – es sind noch Karten erhältlich. Am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr und am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr präsentiert der Stadtkulturbund die Französische Kammerphilharmonie, die bereits in den vergangenen Jahren die Besucher begeistert hat. Beide Konzerte sind identisch und schwungvoll festlich und finden im Forum Corneliusfeld an der Corneliusstraße 25 in St. Tönis statt.