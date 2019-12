Neues Navigationsverfahren : Tönisvorst enthält sich bei Votum über Flugroute

Tönisvorst 2018 lag der Pro-Kopf-Ausstoß an Kohlendioxid in Deutschland bei 8,6 Tonnen. Rund 300 Tonnen pro Jahr dürfte jetzt eine technische Neuerung im Flugverkehr über Tönisvorst einsparen: digitale statt terrestrischer Navigation von Flugzeugen auf der Modru-Route.

Am 1. April dieses Jahres stellte die Deutsche Flugsicherung (DFS) dieses neu geplante Navigationsverfahren für die Flugroute Modru vor: die digitale, satellitengesteuerte Navigation im Gegensatz zur herkömmlichen, terrestrischen Navigation. Dadurch können Lärmbelastungen bei den Anwohnern reduziert und Flugwege, Flughöhen und Kraftstoffverbrauch optimiert werden, heißt es von der Stadtverwaltung Tönisvorst. So sei die digitale Modru-Route 18 Kilometer kürzer, wodurch 300 Tonnen Kohlendioxid jährlich eingespart würden.