Neues Mischgebiet in St. Tönis : Cray-Valley-Gelände in den Startblöcken

Cray-Valley-Gelände in den Startblöcken

Neues Mischgebiet in St. Tönis

Das Cray-Valley-Areal an der Mühlenstraße ist umzäunt – rechts das künftige Mischgebiet, hinten das eigentliche Gewerbegebiet. Foto: Axel Küppers

St. Tönis Auf und neben dem ehemaligen Gelände der Firma Cray Valley soll ein Mischgebiet für Einzel- und Doppelhäuser sowie nicht störendes Gewerbe entstehen. Der erste Spatenstich soll Ende nächsten Jahres erfolgen.

Die Stadt Tönisvorst ist zuversichtlich, dass für das künftige Gewerbegebiet Cray-Valley Ende 2021 der erste Spatenstich erfolgt. An der Mühlenstraße in St. Tönis soll in einem südlichen Teil auf circa drei Hektar Gewerbefläche für ein Dutzend Betriebe geschaffen werden. Gegenüber, auf der nördlichen Seite, plant die Stadt auf einem knapp ein Hektar großen Areal ein Mischgebiet für Einzel- und Doppelhäuser sowie nicht störendes Gewerbe.