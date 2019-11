Förderraum in der GGS Hülser Straße : Hocker für bessere Konzentration

St. Tönis Die GGS Hülser Straße hat neues Equipment für den Förderraum angeschafft. Wenn die Kinder geerdet sind und gerader sitzen, lernen sie besser, erklärt die Schule.

(emy) Gerade für die Erstklässler sind die Stühle in ihren Klassenzimmern manchmal noch ein bisschen zu hoch. Die Füße baumeln in der Luft, nach einer Weile sitzt das Kind krumm, die Konzentration ist weg. Damit das nicht passiert, setzt die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Hülser Straße in St. Tönis auf spezielle Stühle und Hocker, auf denen die Kinder geerdet sind.

Sie erreichen mit ihren Füßen also gut den Boden oder einen erhöhten Steg, sitzen aufrechter und sind dadurch besser bei der Sache, berichtet Schulsozialpädagogin Elisabeth Repges. Die Stühle und Hocker sind Teil des neuen Equipments im Förderraum der Einrichtung, das die Grundschule nun vorstellte. Ermöglicht haben die Anschaffungen die Sparkassenstiftung, der Förderverein und die Stadtverwaltung. Michael Rotthoff, Geschäftsführer der Sparkassen-Kulturstiftung Krefeld, betonte, dass die Mitglieder des Kuratoriums bei ihrer Sitzung im Frühjahr dem Antrag direkt hätten zustimmen können: „Die Schule hatte das Konzept perfekt ausgearbeitet.“ Weil der Hersteller auch noch so gut aufgestellt gewesen sei, sei der Förderraum bereits seit den Sommerferien neu bestückt.

Die Einrichtung an der Hülser Straße ist seit 2012 eine sogenannte Schule des Gemeinsamen Lernens. Seitdem können dort auch Kinder mit anerkanntem Förderbedarf zur Schule gehen. Für sie und alle anderen Kinder hat die Schule einen Förderraum eingerichtet, der anders ausgestattet ist, als ein übliches Klassenzimmer. So gibt es etwa eine Buch- und eine Ruheecke, zudem Platz zum Spielen. In dem Raum hinter der Bücherei bietet Sozialpädagogin Repges auch eine Pausenbetreuung für Erst- und Zweitklässler an, die „Oase“. Das ist ein Rückzugsort für Kinder, „die sonst in der Pause untergehen“, wie Schulleiterin Beate Jacobs berichtet. Manche von ihnen sind introvertiert, andere sind in den Pausen eher wegen Grenzüberschreitungen aufgefallen. Bei einem gemeinsamen Frühstück lernen sie Regeln und die Esskultur kennen, danach räumt jeder auf, bevor Zeit zum Spielen ist.