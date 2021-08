An der Hochstraße, Ecke Kirchstraße in der Fußgängerzone in St. Tönis hat eine neue Eisdiele eröffnet: die „Eistraube“. Der Außenverkauf hat bereits gestartet. Für die Eröffnung der Innengastronomie wollen die Betreiber die Entwicklung des Inzidenzwerts abwarten. Foto: Norbert Prümen