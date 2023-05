Wohnen in St. Tönis Neuer Wohnraum an der Roßstraße geplant

Auf Skepsis stieß bei den Politikern vor allem das Mehrfamilienhaus unmittelbar an der Roßstraße. „Zwei Geschosse plus Satteldach wären an dieser Stelle auffällig und neu“, sagte Marcus Thienenkamp (FDP), der Ausschussvorsitzende Hans Joachim Kremser (SPD) erinnerte an das Neubauvorhaben an der alten Weberei. „Kann man nicht an der Straße mit anderen Bauhöhen arbeiten, damit es nicht so auffällig im Raum steht?“, fragte Kremser, und Roland Gobbers (Grüne) regte an, eine 3D-Animation erstellen zu lassen, mit der sich besser beurteilen lasse, wie sich das Gebäude in die Umgebung einfügen würde. Stefan Ruß (GUT) sagte, seine Fraktion favorisiere ein Satteldach statt des Staffelgeschosses. Zudem regte er an, mehr als einen Parkplatz pro Wohneinheit vorzusehen.